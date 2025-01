Les Etats-Unis demeurent fermes à l’égard de tous les architectes de la migration irrégulière vers son territoire en provenance de différents continents et tout particulièrement les acteurs de différentes routes de voyage illicite vers les USA en transitant par le Nicaragua ou Cuba.

«Nous avons pris des mesures de restriction en matière de visas à l’encontre d’individus de seize pays d’Amérique latine, du Moyen-Orient, d’Europe, d’Asie, d’Afrique du Nord et d’Afrique de l’Ouest, contribuant à fermer plus de 70 vols charters, notamment des itinéraires qui reliaient le Nicaragua à Cuba et à la Libye», a clairement détaillé le Département d’Etat américain le jeudi 16 janvier 2025.

«Personne ne doit profiter des migrants vulnérables: ni les passeurs, ni les entreprises privées, ni les fonctionnaires. Cette politique de restriction de visas couvre le monde entier et s’applique même aux individus qui rempliraient par ailleurs les conditions requises pour bénéficier du programme d’exemption de visa», a encore spécifié la diplomatie américaine dans un communiqué.

Washington fait observer que ces «mesures sont prises en vertu des dispositions de l’article 212 de la loi sur l’immigration et la nationalité» aux USA.

La première puissance économique sur la planète rappelle qu’elle continuera «à imposer des restrictions en matière de visas à l’encontre de propriétaires, dirigeants et hauts responsables d’Agences, dans le cadre de notre campagne plus large contre ces pratiques d’exploitation sur le continent américain et ailleurs, en collaboration avec nos partenaires» gouvernementaux et du secteur privé.

Ces derniers mois, les USA avaient déjà pris des sanctions similaires contre plusieurs autres acteurs africains de l’immigration clandestine vers leur territoire.