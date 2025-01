Le Président togolais, Faure Gnassingbé a effectué ces 18 et 19 janvier, une visite de travail et d’amitié au Rwanda accompagné d’une délégation ministérielle, une visite qui a pour objectifs d’intensifier la coopération bilatérale entre les deux pays dans le cadre des échanges Sud-Sud.

Le président rwandais, Paul Kagamé et son homologue togolais, Gnassingbé ont échangé à huis-clos ce dimanche 19 janvier à Urugwiro, sur divers sujets de coopération bilatérale avec la participation de leurs délégations respectives.

Le dirigeant rwandais a rappelé que les «préalables d’une parfaite coopération entre les deux pays ont déjà été posés, et qu’il ne manque plus que le passage à l’action en matière de business».

Les discussions ont porté sur la coopération dans les secteurs de l’agriculture, du commerce, des investissements, de la finance climatique et de l’énergie. D’après la présidence togolaise, les échanges ont concerné également les «questions d’économie numérique, de paix, de sécurité et d’intégration africaine face aux enjeux du multiculturalisme».

La communication présidentielle du Rwanda souligne en outre que les deux parties souhaitent dorénavant mettre un accent en matière de coopération sur la construction de routes et sur les échanges de bonnes pratiques dans le domaine de l’efficience des services publics. Un meilleur rapprochement du secteur privé des deux Etats est aussi envisagé de même que les secteurs des transports maritimes dans les deux pays africains.

Le Togo avait entrepris un rapprochement stratégique avec le Rwanda voici une décennie, en nommant Henry Gaperi (Canadien aux origines rwandaises) premier Commissaire général de l’OTR (Office togolais des recettes, fusion des Douanes et des Impôts) du 15 janvier 2014 au 25 février 2017.

Ce dernier a été limogé de son poste, un épisode qui n’a pas plaidé en faveur d’une intensification de la coopération entre les deux Etats. Le Rwanda a fait du Bénin et de la Guinée des partenaires privilégiés en Afrique de l’ouest ces quatre dernières années.

La dernière visite de Faure Gnassingbé au Rwanda remontait à août 2024, à l’occasion de la prestation de serment de son pair rwandais, Paul Kagamé pour un nouveau quinquennat.