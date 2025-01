Le ministère angolais de la Santé a dressé ce mardi 21 janvier, le bilan de l’épidémie de choléra qui sévit depuis deux semaines en Angola, précisant que endémie a déjà fait «32 morts sur un total de 671 cas signalés».

«Plus de 70% des cas recensés ont été détectés dans la Province de la capitale, Luanda, avant de s’étendre à d’autres Provinces», a détaillé le ministère de la Santé.

Les autorités sanitaires angolaises rappellent que les «groupes les plus vulnérables» face à cette nouvelle épidémie sont des «enfants âgés de deux à neuf ans, avec 168 cas et dix morts, et ceux de dix à 19 ans, avec 168 cas et trois décès».

Deuxième économie d’Afrique australe, pays producteur d’hydrocarbures, l’Angola avait fait état d’un premier cas confirmé de choléra, le 7 janvier 2025.