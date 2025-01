les Forces Armées (FARDC) de la République Démocratique du Congo (RDC), ont annoncé, mardi dans un communiqué signé par leur porte-parole, le général Sylvain Ekenge, que «les combats contre l’agresseur rwandais se poursuivent sur tous les fronts », à l’Est du pays.

Le document affirme que « l’armée rwandaise et ses pantins du M23 sont contenus et repoussés » au Sud du territoire de LUBERO, sur les hauteurs de SAKE et dans le NYIRAGONGO », tout en reconnaissant, toutefois, que «l’ennemi a fait une percée sur BWEREMANA au Nord-Kivu et MINOVA au Sud-Kivu».

Qu’à cela ne tienne, selon l’armée, « partout, l’ennemi enregistre d’énormes pertes en hommes et en matériels ». Ainsi, les FARDC « appellent la population au calme et lui demande de ne pas céder à la panique et à la désinformation massivement relayée par l’ennemi dans les réseaux sociaux ».

L’armée rassure que toutes les dispositions sont mises en place « pour barrer la route à l’agresseur et ramener la paix dans la partie orientale » du pays.

Plusieurs internautes congolais s’interrogent sur le fait que la rébellion continue de s’accaparer des localités à l’Est de la RDC, alors que l’armée ne cesse de mettre en avant les pertes subies par l’ennemi.