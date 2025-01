Le Président camerounais, Paul Barthélemy Biya (92 ans), au pouvoir depuis 1982, est de nouveau, candidat à la prochaine présidentielle d’octobre 2025, a-t-on annoncé de source officielle ce jeudi 23 janvier à Yaoundé.

Dans une courte vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le président de l’Assemblée nationale du Cameroun depuis 33 ans, Cavayé Yéguié Djibril, lui-même âgé de 85 ans, a brièvement annoncé que le «Chef de l’Etat, son Excellence Paul Biya, est le candidat de la région de l’Extrême-Nord à la prochaine élection présidentielle».

Cette annonce était déjà dans l’air depuis plusieurs semaines dans le pays, où divers proches du dirigeant Biya avaient dit et redit qu’il «est le candidat naturel du RDPC (parti au pouvoir) à la présidentielle d’octobre 2025». Des annonces critiquées avec véhémence par une partie de l’opposition camerounaise et des OSC.

A ce jour, 10 personnalités camerounaises ont déjà officialisé leurs candidatures pour la course à la magistrature suprême durant le dernier trimestre 2025.

La Constitution camerounaise comme celle de la plupart des Etats d’Afrique centrale, ne prévoit pas de limite d’âge pour le poste de Président, et ne limite pas non plus le nombre de mandats présidentiels.

Depuis son accession à l’indépendance en 1960, le Cameroun a connu deux Présidents : Ahmadou Babatoura Ahidjo (de 1960 à 1982) et Paul Biya, son ex-Premier ministre qui lui a succédé après sa mort et son enterrement au Sénégal.