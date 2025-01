Après l’Algérie, l’ancien Premier ministre kenyan, Raila Amolo Odinga , candidat au poste de Président de la Commission de l’Union Africaine (UA) s’est rendu, jeudi, en Tunisie où il a également partagé sa vision de l’Afrique.

Le candidat kenyan déclaré avoir été «gracieusement accueilli aujourd’hui» jeudi, par Mohamed Ben Ayed, Secrétaire d’Etat auprès du Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, précisant sur son compte X, qu’«au cours de notre rencontre, j’ai partagé ma vision de l’Afrique et exposé mes plans pour renforcer et améliorer l’efficacité de la Commission de l’Union africaine si je suis élu président».

Dans un communiqué officiel tunisien, il est indiqué que « le responsable kenyan a exposé la vision de son pays pour renforcer l’action africaine commune afin de relever les défis et surmonter les obstacles », tout en reconnaissant que « le continent regorge de potentialités et de ressources considérables qui doivent être exploitées et orientées au bénéfice des peuples africains, en particulier de la jeunesse ».

Le Secrétaire d’État tunisien a salué les « relations bilatérales distinguées » entre son pays et le Kenya, ainsi que la volonté des deux pays de les développer dans divers domaines.

Il a aussi souligné l’« engagement actif » des deux pays au sein des structures de l’UA pour promouvoir l’action africaine commune, en vue de réaliser les objectifs de développement durable des Agendas 2030 et 2063, et de renforcer la position de l’Union aux niveaux continental et international, conformément à l’Acte Constitutif.

Rappelons que l’ancien Premier ministre kenyan s’était également rendu au Maroc, en décembre dernier, en vue d’obtenir le soutien de Rabat pour sa candidature,. Il avait alors promis le soutien du Kenya à la candidature marocaine au poste de la vice-présidence de la Commission.

Le successeur de Moussa Faki Mahamat à la présidence de la Commission de l’UA sera élu lors du sommet des chefs d’État et de gouvernement à Addis-Abeba, en Ethiopie, prévu les 15 et 16 février. Trois candidats sont en lice poue ce poste. Il s’agit en plus d’Odinga, du djiboutien Mahamoud Ali Youssouf et du malgache Richard Randriamandrato.