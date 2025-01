La grande ville de l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC), Goma est à la merci du mouvement rebelle M23 et de l’Armée rwandaise en ce 27 janvier 2025, selon plusieurs témoignages recoupés sur place, après plusieurs jours de combats et d’escalade diplomatique entre Kinshasa et Kigali.

La diplomatie rwandaise a réagi ce dimanche en fin de journée aux voix critiquant ouvertement Kigali au sujet des attaques portées contre Goma, en se défendant d’avoir «répliqué (dans l’Est de la RDC) pour conserver une posture défensive durable au vu des combats représentant une menace sérieuse à la sécurité du Rwanda».

La diplomatie rwandaise précise en outre, avoir rapatrie le 24 janvier son dernier diplomate à Kinshasa. Le lendemain, la RDC a rappelé à son tour, ses diplomates à «Kigali avec effet immédiat».

Devant cette nouvelle donne sécuritaire au Kivu, le Conseil de Sécurité onusien réuni d’urgence ce 26 janvier, a publié une Déclaration commune, dans laquelle il dénonce le «mépris éhonté de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la RDC» et réclame le «retrait des forces extérieures de la RDC» sans les nommer explicitement faisant référence «à un rapport d’experts des Nations Unies ayant mis en lumière la présence des Forces rwandaises» dans l’Est du vaste territoire congolais.

L’Union Africaine (UA) a réclamé de son côté, «la stricte observation du cessez-le-feu convenu entre les parties fin juillet 2024».

Le Secrétaire Général de l’ONU, Antonio Guterres a remis une couche sur la position onusienne, en conviant «les Forces rwandaises de défense à cesser de soutenir le M23, et à se retirer du territoire de la RDC».

Fidèles à leur position diplomatique sur la situation dans l’Est de la RDC, les USA «se sont déclarés prêts ce 26 janvier 2025, à employer tous les outils disponibles contre ceux qui alimentent ce conflit».

De son côté, L’Union Européenne (UE), dans la même lignée, a clairement demandé au «M23 d’arrêter son avancée et au Rwanda de se retirer immédiatement» de la RDC.

Malgré ces réactions, des tirs continuent d’être entendus en plein Goma en cette matinée du 27 janvier, ont rapporté plusieurs témoignages sur place et la frontière de la RDC avec le Rwanda a été fermée, d’apres les autorités congolaises.

Treize soldats sud-africains, malawites et uruguayens, déployés au sein de la SAMIRDC (Force régionale d’Afrique australe) et de la MONUSCO (force onusienne) ont été tués dans des combats contre le M23 ces de rrniers jours, ont indiqué les autorités de ces trois pays.

La ville de Goma avait déjà été brièvement occupée fin 2012 par le M23, crée cette année-là et vaincu militairement en 2013. Dans l’Est de la RDC riche en ressources naturelles, des conflits s’enchaînent depuis plus de 30 ans.