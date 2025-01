La Présidence du Kenya (State House) à Nairobi a été l’hôte ce 27 janvier 2025 d’une retraite présidentielle consacrée à la nécessaire redynamisation des finances de l’UA (Union Africaine).

Cette retraite diplomatique de haut niveau a connu la participation des Présidents William S. Ruto du Kenya, Azali Assoumani de l’Union des Comores, Umaro C. Embalo de la Guinée-Bissau, Taye Atske de l’Ethiopie et John Mahama Dramani du Ghana.

Ces travaux présidentiels ont été étendus à Moussa F. Mahamat (président sortant de la Commission de l’UA) et l’équipe de l’UA en charge de l’implémentation des réformes institutionnelles au sein de la Commission. Ces travaux de haut niveau ont eu une principale finalité: recueillir davantage de contributions pour doter l’UA d’une architecture financière efficiente, robuste et adaptée à ses besoins de l’heure.

La Présidence du Kenya s’est félicitée de l’engagement des uns et des autres pour poser les bases d’une Commission de l’UA à même de faire face efficacement aux défis contemporains à l’échelle du continent et à l’égard du reste du monde.

La Présidence tournante de l’UA échet dès ce mois de février 2025 à l’Angola, et la Commission de l’organisation panafricaine va aussi connaître un renouvellement de ses membres. Moussa F. Mahamat achève son 2è mandat et n’est plus autorisé à se représenter.