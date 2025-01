Les Affaires étrangères des USA sous la nouvelle Administration Trump continuent de prendre langue avec les habituels partenaires de la diplomatie américaine sur différents continents. Ce 27 janvier 2025, l’équipe du Secrétaire d’État Marco Rubio a ainsi échangé avec la Présidence du Kenya.

Au moyen du canal téléphonique, Marco Rubio a souligné auprès de William S. Ruto «la valeur des relations bilatérales entre les États-Unis et le Kenya, et l’a remercié pour le leadership de son pays dans le cadre de la MMAS (Mission multinationale d’appui à la sécurité) en Haïti».

Le Kenya est le principal partenaire des USA dans la mise en œuvre de la MMAS depuis 2 ans. Locomotive de l’économie est-africaine, le Kenya fait ainsi partie des plus importants contributeurs en soldats à la MMAS et est le chef de file des contributeurs africains à cette Force internationale destinée à ramener la quiétude au sein de la première République noire du monde.

Par ailleurs, Marco Rubio a rappelé au dirigeant kenyan «l’importance du rôle de son pays dans la promotion de la paix et de la sécurité régionales en Somalie, au Soudan, au Soudan du Sud et en RDC». Le Kenya est un partenaire stratégique des USA dans la lutte contre les Shebabs dans l’Est du continent africain.

De son côté, W. S. Ruto a salué sur son compte X la qualité de sa conversation diplomatique de ce 27 janvier 2025 avec Marco Rubio et a apprécié la disponibilité des USA à continuer à appuyer matériellement les Forces du Kenya déployées en Somalie.