Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita salué la décision d’ONU Tourisme d’ouvrir au Maroc, son premier Bureau thématique en Afrique.

Lors d’un entretien lundi à Rabat, avec le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies pour le Tourisme, Zurab Pololikashvili qui effectue une visite de travail au Maroc, Nasser Bourita a expliqué que cette structure servira de plateforme de coopération entre le Royaume, l’ONU Tourisme et les 160 pays membres de cette organisation, rappelant à ce titre, la vision éclairée du Roi Mohammed VI pour une coopération sud-sud agissante, solidaire et pragmatique.

Le Chef de la diplomatie marocaine a également mis en avant, le partenariat stratégique entre le Maroc et ONU Tourisme, fondé sur des priorités partagées et une vision commune pour l’avenir du tourisme mondial. Il a de même, rappelé que la Coupe d’Afrique des Nations de football 2025 et la Coupe du Monde de la FIFA 2030, représentent des opportunités uniques pour promouvoir le potentiel touristique du Royaume tout en s’alignant sur les meilleures pratiques internationales en matière de tourisme durable.

Pour sa part, le Secrétaire Général d’ONU Tourisme a salué la vision stratégique du Roi Mohammed VI, axée sur la création d’emplois et le développement du tourisme durable et s’est félicité de l’organisation par le Maroc, d’événements sportifs de portée mondiale et continentale.

« La Très Haute Vision de Sa Majesté le Roi pour la promotion du tourisme au Maroc, a permis, après la Pandémie de Covid-19 et le Séisme d’Al-Haouz, de placer les chiffres du tourisme dans le Royaume sur une trajectoire croissante, avec plus de 17 millions de visiteurs en 2024, un objectif que beaucoup de pays n’ont pas pu atteindre durant les quatre dernières années », a déclaré Pololikashviili lors d’un point de presse tenu à l’issue de son entretien avec le ministre marocain des Affaires étrangères.

Il a aussi réaffirmé l’engagement de son organisation à accompagner le Maroc en lui apportant son expertise, ses connaissances et son soutien technique afin de garantir le succès des grands rendez-vous sportifs prévus d’ici 2030 dans le Royaume.

A la même occasion, le patron d’ONU Tourisme a présenté la version anglaise d’un ouvrage de promotion intitulé : « Tourism Doing Business Investing in Morocco », qui servira de levier pour informer les investisseurs potentiels des opportunités au Maroc lors des expositions et salons internationaux, précisant que cet ouvrage sera traduit en langue arabe, chinoise, espagnole et française.

Pour rappel, le Royaume du Maroc est actuellement membre du Conseil Exécutif d’ONU Tourisme pour la période 2022-2025, et est officiellement candidat pour occuper l’un des sièges revenant à la région Afrique au sein du Conseil pour la période 2025-2029.

L’ONU Tourisme, dont le siège est à Madrid, est une institution spécialisée du système des Nations Unies qui regroupe 160 Etats membres ainsi que plus de 500 membres affiliés, représentant le secteur privé, les établissements d’enseignement, les associations de tourisme et les autorités touristiques locales.