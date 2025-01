La guerre au soudan et la gestion de la crise humanitaire au Tchad ont été parmi les sujets abordés, dimanche 26 janvier à N’Djamena, entre le président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno, et le Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, au Commonwealth et au Développement du Royaume-Uni, David Lammy, en visite de travail au Tchad.

La veille, le chef de la diplomatie britannique a visité, en compagnie de son homologue tchadien, Abderaman Koulamallah, les localités d’Abéché et d’Adré qui est le principal site d’accueil au Tchad des réfugiés soudanais, fuyant la guerre dans leur pays.

Selon un communiqué officiel de N’Djamena, ce déplacement, qui a permis au responsable britannique de visiter des infrastructures clés, telles que le site d’enregistrement des réfugiés, les centres de distribution alimentaire, ainsi que l’hôpital soutenu par Médecins Sans Frontières (MSF), lui a permis d’évaluer l’ampleur de la crise humanitaire.

« La souffrance des réfugiés ici est immense », a déclaré David Lammy, assurant que son pays est déterminé à intensifier son soutien au Tchad et aux organisations humanitaires.

Devant le dirigeant tchadien, le Secrétaire d’Etat britannique a « reconnu et salué la générosité du Tchad et le fardeau que constitue l’accueil et la protection des réfugiés ainsi que la nécessité de répondre aux clameurs de cette crise humanitaire ».

Il a promis un plaidoyer britannique auprès de la communauté internationale, face à la grande pression humanitaire à laquelle le Tchad est confronté.

Le Tchad a mis en exergue sa volonté de laisser ses frontières ouvertes avec le Soudan pour des raisons purement humanitaires, en dépit de l’impact négatif profond de la présence massive et prolongée des réfugiés soudanais.

Mahamat a déploré, dans la foulée, « le manque de visibilité au niveau international quant au sacrifice et à l’engagement du Tchad, et la mauvaise répartition de l’aide internationale ».

Les deux parties ont évoqué « la nécessité d’une action concertée pour faire taire les armes au Soudan, en favorisant dans l’immédiat un cessez-le-feu rapide ».

Selon N’Djamena, Lammy est le 3ème haut responsable britannique à visiter le Tchad en quelques mois. Ces visites viseraient à donner une « nouvelle dynamique » à la coopération entre les deux pays. Le Chef de la diplomatie britannique aurait laissé à Mahamat une « invitation solennelle (…) à l’effet d’effectuer une visite officielle au Royaume-Uni ».