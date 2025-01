Quelques 280 mercenaires roumains, engagés par le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) pour combattre aux côtés des Forces armées congolaises (FARDC) contre la rébellion M23 à l’Est de la RDC, se sont rendus à l’ennemi qui a pris le contrôle de la ville de Goma, avant d’être expédiés au Rwanda.

Dans un message publié mercredi sur son compte X, l’armée rwandaise affirme avoir « accueilli et escorté », ce jour, « plus de 280 mercenaires roumains qui combattaient aux côtés des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) dans l’Est de la RDC ».

« Ces mercenaires se sont rendus au M23 après la prise de la ville stratégique de Goma » et étaient transportés vers Kigali, la capitale, poursuit le texte.

Le M23, soutenu par le Rwanda selon Kinshasa et plusieurs rapports d’agences onusiennes, poursuit sa percée à l’Est de la RDC, inquiétant la communauté internationale. La chute de Goma, capitale de la province du Nord-Kivu, a eu lieu le 27 janvier, après plusieurs jours d’affrontements avec l’armée congolaise dans les zones voisines. Cette rébellion contrôlait déjà quelques localités dans la partie orientale du pays.

La Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général chargée de la protection et des opérations de la Mission de l’ONU en RDC (MONUSCO), a évoqué, mardi 28 janvier, le risque d’une « troisième guerre au Congo », devant le Conseil de sécurité réuni en urgence pour faire le point sur la situation en RDC.

« Une action militaire ne peut pas résoudre ce conflit, il est impératif que toutes les parties cessent les hostilités et s’engagent dans un dialogue politique afin d’éviter de nouvelles souffrances civiles », a-t-elle, entre autres, souligné, ajoutant que la prise en compte de la feuille de route de Luanda est la seule voie possible pour favoriser la désescalade et « éviter la menace imminente d’une troisième guerre au Congo ».

Le président de l’Angola Joao Lourenço est le médiateur de l’Union africaine dans la crise entre la RDC et le Rwanda. Déplorant l’occupation de Goma, il a appelé, mercredi dans un communiqué, le M23 et les forces rwandaises à se retirer sans délai du territoire de la RDC, avant d’annoncer son intention de convoquer de nouvelles discussions à Luanda, la capitale angolaise.