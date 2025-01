Faure E. Gnassingbé a accordé ce 28 janvier 2025 à Lomé une audience au Premier ministre tchadien Allamaye Halina dans le cadre du lobbying opéré par le Tchad pour soutenir sa candidature à la prochaine élection de la présidence de la BAD (Banque Africaine de Développement).

Allamaye Halina était porteur à Lomé d’un message du Président Mahamat Idriss Déby Itno relatif à «la coopération bilatérale et à la candidature du Tchad à la présidence de la BAD», a informé le protocole de la Présidence togolaise.

Aux dires du Premier ministre tchadien, la candidature de son pays à la Présidence de la BAD est aussi portée par deux ensembles régionaux auxquels il appartient. Il s’agit d’une part de la CEEAC (Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale) et de la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale). Au sortir de son audience à Lomé, Allamaye Halina a fait remarquer que «le Président Mahamat Idriss Déby Itno compte sur le soutien et le leadership de son frère Faure Essozimna Gnassingbé. Nous sommes sortis très contents de cette audience qu’il nous a accordée, malgré son agenda très chargé».

L’actuel Président de la BAD, le Nigérian A. Adesina, passe la main à la tête de l’institution après deux mandats consécutifs.