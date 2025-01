Sofiane Tekaya (ministre tunisien du Tourisme) s’est voulu hyper confiant ce 29 janvier 2025 en un avenir prometteur du secteur touristique de son pays pour le compte de l’année en cours.

L’Etat tunisien table sur l’accueil de «plus de 11 millions de touristes au cours de l’année 2025» et s’active en ce moment à mettre au point un «Programme global pour le tourisme balnéaire, culturel, environnemental et sanitaire» pour le compte de l’année 2025, dans le cadre d’un partenariat entre les secteurs public et privé, en boostant la connectivité aérienne du pays.

«Le développement des liaisons entre la Tunisie et plusieurs aéroports européens contribuera à augmenter le nombre de visiteurs, notamment avec l’ouverture de nouvelles zones touristiques dans un certain nombre de régions du pays, comme à Sousse (est), Djerba (sud-est), Tabarka (nord-ouest) et Tozeur (ouest)», a détaillé le ministre Sofiane Tekaya. La Tunisie, le Maroc et l’Egypte ont enregistré pour le compte de l’année 2024 d’excellents résultats en matière de recettes touristiques.

Le nombre de touristes ayant visité la Tunisie en 2024 s’est élevé à «10,25 millions», selon des chiffres officiels. Des «résultats qui confirment que le secteur du Tourisme a réussi à surpasser les chiffres de l’année 2019, qui est considérée comme une année de référence pour le secteur, et au cours de laquelle 9,4 millions de touristes étaient venus en Tunisie», a commenté ce 29 janvier 2025 le ministère tunisien du Tourisme.