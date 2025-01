Un nouveau décret publié ce 30 janvier 2025 au “Journal officiel” a officialisé une énième prorogation de l’état d’urgence dans ce pays d’Afrique du Nord.

En vigueur en Tunisie depuis novembre 2015, l’état d’urgence a été prorogé «jusqu’à la fin de l’année 2025» par le décret présidentiel de ce 30 janvier 2025. L’état d’urgence avait été instauré le 24 novembre 2015 en Tunisie au lendemain d’un attentat terroriste ayant ciblé un bus de la Garde présidentielle en plein centre de Tunis.

L’attaque inédite avait causé la mort de «12 morts et fait plusieurs blessés», selon des chiffres officiels. Le pouvoir de Kais Saied (reconduit en 2024 pour un dernier quinquennat) est l’objet d’une contestation virile de ses opposants depuis juillet 2021, quand le chef de l’exécutif tunisien s’est saisi de l’essentiel des pouvoirs dans le pays.

L’Opposition la plus mordante du pays a été empêchée via divers subterfuges juridiques de participer à la dernière présidentielle tunisienne. Une donne dénoncée par plusieurs OSC et des partenaires de ce pays maghrébin.