Les Forces de défense du peuple tanzanien (TPDF) ont déploré ce dimanche 2 février, de nouvelles pertes en vies humaines dans leurs rangs dans le cadre de leur intervention dans les affrontements opposant l’armée congolaise au mouvement rebelle M23 dans la partie orientale de la République Démocratique du Congo (RDC).

Un bilan rendu public par l’état-major des TPD fait état de deux soldats tanzaniens de la paix tués et quatre autres blessés. Selon le haut-commandement de l’Armée tanzanienne, ces soldats en RDC «ont été pris en embuscade» par les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23) dans les zones de Saka et de Goma, à l’Est de la RDC, les 24 et 28 janvier 2025, précisant que des dispositions sont en train «d’être prises pour rapatrier en Tanzanie les soldats blessés et décédés».

En dépit de ces pertes, le contingent de la Tanzanie déployé en RDC, va poursuivre sa mission sous la direction de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) et de la mission de paix des Nations Unies.

Cette Communauté d’Afrique australe a dénoncé avec véhémence, au cours du week-end écoulé, lors d’un Sommet extraordinaire de ses Présidents, les faits et gestes du M23 dans la partie orientale du Congo et l’appui militaire et logistique que ce Mouvement reçoit du Rwanda et de ses forces armées.

Le 29 janvier 2025, les Chefs d’Etat de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) ont aussi appelé toutes les parties impliquées dans le conflit dans l’Est de la RDC, à «cesser les hostilités et à observer un cessez-le-feu immédiat et sans conditions, permettant ainsi aux populations déplacées d’avoir accès aux services humanitaires».

Les combats dans la partie orientale de la RDC ayant abouti à la prise du contrôle de la ville de Goma par le M23 ont fait depuis le 26 janvier, «plus de 700 morts et plus de 1000 blessés».