Le Guatemala considère que le Plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007 est une base réaliste, crédible et sérieuse pour parvenir à un règlement définitif du différend territorial autour du Sahara marocain, dans le cadre du respect de l’intégrité territoriale du Royaume et de sa souveraineté nationale, a déclaré mardi à Rabat, la vice-ministre guatémaltèque des Affaires étrangères, Monica Bolaños Pérez, en visite officielle au Maroc.

La solution au différend régional sur le Sahara repose sur le plan d’autonomie, dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Maroc, a souligné Bolaños dans une déclaration à la presse à l’issue d’un entretien avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

La ministre Monica Bolaños a réitéré à la même occasion, le ferme soutien de son pays aux efforts déployés par le Royaume afin de parvenir à une solution politique, pacifique, durable et mutuellement acceptable à cette question. Elle a enfin rappelé que l’ouverture en décembre 2022 d’un consulat général de la République du Guatemala à Dakhla a constitué un pas important sur la voie de l’approfondissement des relations entre les deux pays.

Pour rappel, Le Guatemala avait déjà réitéré le 14 octobre devant la 4è Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, par la voix de sa représentante permanente adjointe du Guatemala, María José Castillo, son soutien à la souveraineté nationale et à l’intégrité territoriale du Maroc, ainsi qu’à l’initiative d’autonomie comme solution définitive au différend régional autour du Sahara marocain.

Lors d’une intervention devant la Commission onusienne, María José Castillo avait souligné que son pays “considère que l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc en 2007, constitue une base réaliste, crédible et sérieuse pour parvenir à une solution négociée entre les parties, dans le respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale du Maroc », assurant que le règlement de ce conflit «est nécessaire pour la stabilité, la sécurité et l’intégration de la région du Maghreb» arabe.