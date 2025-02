Le Mouvement rebelle du 23 mars (M23) a annoncé unilatéralement dans la soirée du lundi 3 février, l’entrée en vigueur à partir du mardi 4 février, d’un «cessez-le-feu humanitaire» dans le Kivu situé à l’Est de la République démocratique du Congo (RDC). Une nouvelle rencontre diplomatique étendue à deux ensembles sous-régionaux, est programmée pour le week-end prochain en Tanzanie.

Plusieurs observateurs du conflit dans l’Est de la RDC suivent de très près l’application de ce «cessez-le-feu humanitaire», car, dans ce conflit qui dure depuis plus de trois ans, une demi-douzaine de cessez-le-feu et de trêves avaient déjà été déclarés entre les deux parties, avant d’être allègrement rompus.

Sous la médiation de la Présidence kenyane, la diplomatie du continent africain a annoncé lundi dernier que le président de la RDC, Félix Tshisekedi et son homologue rwandais, Paul Kagame sont censés participer ce samedi 8 février à Dar es Salaam en Tanzanie, à un Sommet extraordinaire conjoint de deux ensembles sous-régionaux en l’occurrence la Communauté des Etats d’Afrique de l’Est (EAC) et la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).

La SADC se montre très virulente à l’égard du Rwanda depuis le 26 janvier dernier. Sur fond de craintes d’un embrasement régional, les 16 Etats membres de cette organisation régionale d’Afrique australe, ont réclamé le 31 janvier dernier, «un Sommet conjoint» avec les huit pays de la Communauté de l’Afrique de l’Est dont le Rwanda est membre.

Le bilan des affrontements entre les combattant du M23 et les forces armées de la RDC oscille actuellement, entre «3.000 et 900 morts», selon des sources onusiennes et celles des nouveaux maîtres du Kivu.