Le gouvernement burkinabè, réuni mercredi en Conseil des ministres, à Ouagadougou, s’est prononcé en faveur des nouvelles règles qui accordent la priorité aux nationaux pour la sous-traitance et l’emploi dans le secteur des mines.

Le Conseil a adopté en la matière, deux décrets, dont le premier permet au pays de disposer d’un cadre règlementaire qui encadre les activités de la sous-traitance, de la co-traitance et de la fourniture de biens et services dans le secteur minier.

Le communiqué publié à l’issue de la réunion évoque plusieurs innovations qu’apporte ce décret. Il s’agit de l’institution d’un agrément pour l’exercice de l’activité de sous-traitance et de fournisseurs de biens et services dans le secteur minier ; de la priorité accordée aux personnes physiques ou morales burkinabè pour les contrats de sous-traitance ; et de l’exclusivité des services de prestations intellectuelles aux personnes physiques ou morales burkinabè.

Le même texte favorise aussi l’institution de marges de préférence sur les coûts des offres au profit des personnes physiques ou morales burkinabè ; l’utilisation en priorité des biens fabriqués sur le territoire national dans le cadre des approvisionnements des sociétés minières ; ainsi que la mise en place d’un mécanisme visant une large diffusion des besoins d’achats de biens et services dans le secteur minier.

Le second décret permet de disposer d’un cadre règlementaire pour la promotion des emplois et le développement des compétences des nationaux dans le secteur minier.

Les innovations de ce texte sont, d’après le communiqué, la définition d’un cadre en faveur du développement de compétences et du transfert de technologies au profit des travailleurs nationaux ; l’exclusivité de certains postes de responsabilité aux nationaux ; la contribution aux programmes nationaux de recherche et de développement ; et la prise en compte des offres de stages et opportunités d’apprentissage destinées aux apprenants professionnels et étudiants burkinabè.