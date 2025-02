La République d’Irak a réitéré ce samedi 8 février, sa position constante de soutien à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, saluant la dynamique internationale en faveur du plan d’autonomie pour le règlement définitif du différend autour du Sahara marocain.

Cette position a été exprimée samedi à Rabat, par le vice-président du Conseil des ministres et ministre irakien des Affaires étrangères, Fuad Hussein, lors d’une conférence de presse conjointe, à l’issue de ses entretiens avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. La position officielle de l’Irak a été détaillée dans la déclaration conjointe adoptée par les deux parties à l’issue de la rencontre des deux dirigeants.

Le chef de la diplomatie irakienne a également salué les efforts déployés par le Maroc pour parvenir à une solution politique réaliste basée sur le consensus, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.

La République d’Irak a loué à la même occasion, les efforts constants du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en soutien à la cause palestinienne et pour la défense de la ville d’Al-Qods Acharif et la préservation de son identité civilisationnelle et de son statut en tant que symbole de tolérance et de coexistence entre les religions, a déclaré le Chef de la diplomatie irakienne à l’issue de son entretien avec Nasser Bourita. Le dirigeant irakien a également salué l’appui du Souverain à la résistance des Maqdessis, à travers des projets à caractère humanitaire et social réalisés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods.

Le vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères de la République d’Irak, s’est par ailleurs, félicité lors du point de presse conjoint, du niveau de la coordination « totale » et « intense » dans les relations maroco-irakiennes, précisant que cette coordination intensive couvre l’ensemble des domaines de la coopération bilatérale ainsi que nombre de questions internationales.

Fuad Hussein qui effectue du 05 au 09 février, à l’invitation de Nasser Bourita, une visite officielle dans le Royaume, la première du genre au niveau bilatéral depuis sa nomination à la tête de la diplomatie irakienne, a enfin rappelé, la réouverture de l’ambassade du Maroc à Bagdad qu’il a qualifiée de « pas important et de bond qualitatif sur la voie d’un plus grand développement et encadrement des relations bilatérales ».

