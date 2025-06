Le Président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi a ouvert hier mardi 10 juin dans la ville de Kolwezi (Sud-est), la 12ème Conférence des Gouverneurs de provinces placée sous le thème : «La santé comme facteur de cohésion nationale et du développement durable des provinces».

Au début de son allocution, le chef de l’Etat congolais a d’abord rappelé que le but principal de cette session est de «discuter de l’importance de la Couverture Santé Universelle (CSU) comme un outil structurant pour améliorer la cohésion sociale, garantir la stabilité politique et diminuer les inégalités sociales au sein des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées (ETD)».

Considérant les Gouverneurs de provinces comme des «artisans directs de la CSU à travers les Comités Provinciaux» qu’ils président, Félix Tshisekedi les a exhortés « à intégrer systématiquement la santé dans leurs politiques publiques, à mobiliser les ressources locales de manière transparente et à garantir une équité territoriale exemplaire».

Plus globalement, le Chef de l’Etat de la RDC a annoncé à ses compatriotes la mise en œuvre progressive de l’assurance maladie obligatoire dans le pays, tout en reconnaissant les défis à relever et qui mettent encore à rude épreuve le système de santé, citant entre autres, l’insuffisance ou l’inexistence des infrastructures médicales dans certaines régions, les épidémies récurrentes, ou encore les difficultés d’accès aux soins dans les zones de conflit.

« Je vous annonce la mise en œuvre progressive de l’assurance maladie obligatoire », a-t-il affirmé, précisant que « cette réforme vise à élargir l’accès aux soins, à renforcer la protection financière des ménages et à mobiliser des ressources domestiques», précisant que les militaires et les policiers seraient parmi les premiers bénéficiaires de ce programme. «C’est un acte de justice sociale et de reconnaissance envers ceux qui protègent notre pays », a-t-il justifié.

D’après le chef de l’Etat, cette réforme serait encouragée par les résultats positifs du premier volet du programme de CSU, notamment la gratuité de la maternité et de la prise en charge des nouveau-nés.

La Conférence des Gouverneurs a réuni, outre les gouverneurs et vice gouverneurs des 26 provinces du pays, les présidents des Assemblées provinciales, des ministres sectoriels et des experts des institutions.