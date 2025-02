Les autorités mauritaniennes ont décidé d’accorder un visa à entrées multiples valable trois mois aux transporteurs professionnels marocains opérant dans le transport routier de marchandises entre le Maroc et la Mauritanie et à destination également des ouest-africains et du Sahel via le territoire mauritanien, a annoncé ce vendredi 7 février, l’ambassade du royaume à Nouakchott dans un communiqué.

«Accédant aux démarches de l’ambassade, les autorités mauritaniennes compétentes ont répondu favorablement» à la demande des conducteurs marocains, «en leur permettant désormais d’obtenir un visa valable trois mois à entrées multiples au territoire mauritanien», précise le communiqué.

Avant cette nouvelle décision à effet immédiat, les conducteurs professionnels marocains étaient tenus de demander et obtenir un visa pour chaque entrée en Mauritanie, ce qui impactait négativement leurs activités en termes de temps, d’argent et de procédures administratives.

L’ambassade du Maroc appelle les camionneurs marocains à demander ces nouveaux visas via la plateforme dédiée aux demandes électroniques de visas d’entrée en Mauritanie, en cochant la fonction «conducteur professionnel».

Cette mesure par les autorités mauritaniennes le 5 janvier, concerne exclusivement les camionneurs marocains puisque les ressortissants des autres pays du Maghreb (Libye, Algérie et Tunisie) et ceux des pays du Sahel (Mali, Sénégal, Gambie, Tchad, Niger et Côte d’Ivoire) sont exempts de visas d’entrée en territoire mauritanien, parfois avec la simple présentation d’une carte d’identité.

Pour rappel, l’ancien visa de courte durée et à entrée unique, était calibré en fonction du temps nécessaire à la livraison des cargaisons suivant la destination indiquée, laissant peu de répit aux conducteurs marocains qui parcourent des milliers de kilomètres pour atteindre leur destination finale et retourner dans le Royaume.

En plus, les camionneurs marocains qui faisaient en moyenne trois allers retours mensuels, devaient s’acquitter des frais de visa pour chaque voyage entre le Maroc et la Mauritanie, ce qui leur occasionnait des dépenses supplémentaires, réduisant ainsi leur marge bénéficiaire.

Suite à cet assouplissement de la procédure d’entrée en Mauritanie, l’ambassade du Maroc a exprimé ses remerciements aux autorités mauritaniennes pour avoir promptement accédé à sa demande d’accorder les nouveaux visas aux transporteurs professionnels marocains de marchandises.