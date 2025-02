L’ONG Caritas, qui partage la mission de l’Eglise Catholique de servir les pauvres et de promouvoir la charité et la justice partout dans le monde, a condamné fermement, lundi dans un communiqué, la « décision irréfléchie » de l’administration américaine de fermer brusquement les bureaux et les programmes financés par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) dans le monde entier.

Caritas estime que la façon « impitoyable et chaotique » dont cette décision insensible est mise en œuvre menace la vie et la dignité de millions de personnes.

L’USAID est, depuis plus de six décennies, un partenaire essentiel de Caritas qui présent dans plus de 200 pays.

Pour le Secrétaire général de Caritas Internationalis, « l’arrêt brutal de l’USAID tuera des millions de personnes et condamnera des centaines de millions d’autres à vivre dans une pauvreté déshumanisante. Il s’agit d’un affront inhumain à la dignité humaine donnée par Dieu, qui causera d’immenses souffrances ».

Plus que cela, poursuit-il, la suppression de l’USAID pose également des défis considérables à tous les membres de la communauté humanitaire mondiale, qui devront réévaluer complètement qui ils peuvent continuer à servir et comment.

Ce responsable a laissé entendre que la priorité immédiate de l’ONG est de « travailler en collaboration avec ses partenaires et alliés dans le monde entier afin de réduire l’impact du gel et de garantir un soutien continu au plus grand nombre possible de personnes vulnérables ».

Soulignant que « la vie et la dignité de millions de personnes sont en jeu », il a appelé les gouvernements, les agences internationales et les parties prenantes à « s’exprimer et à demander instamment à l’administration américaine de revenir sur ces mesures dangereuses ».

L’Organisation dédiée à la charité dit attendre les résultats de l’évaluation de l’aide étrangère des Etats-Unis annoncée par le secrétaire d’État américain, Marco Rubio pour justifier la suspension de ladite aide, et exhorte l’administration américaine à réaffirmer son engagement en faveur de la compassion et de la paix en soutenant les personnes les plus vulnérables dans le monde entier.

« Nous gardons l’espoir qu’un dialogue constructif aboutira à des résultats positifs qui soutiendront l’objectif commun de soutenir ceux qui sont le plus dans le besoin », conclut son communiqué.