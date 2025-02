L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) s’est déclarée, hier lundi, choquée et préoccupée par la découverte de deux charniers en Libye contenant les corps de dizaines de migrants, certains présentant des blessures par balle, demandant instamment que des mesures soient prises.

Dans un communiqué, l’organisation qui fait partie du système des Nations Unies, précise que dix-neuf corps ont été découverts à Jakharrah à environ 400 km au sud de Benghazi, tandis qu’au moins 30 autres ont été trouvés dans un charnier dans le désert d’Alkufra, dans le sud-est du pays.

La même source explique que les deux charniers ont été découverts à la suite d’un raid de la police, au cours duquel des centaines de migrants ont été sauvés des mains des trafiquants ; et que les forces de sécurité poursuivent leurs opérations pour capturer les auteurs de ces actes.

La Cheffe de mission de l’OIM en Libye, Nicoletta Giordano, a souligné que « la perte de ces vies est un nouveau rappel tragique des dangers auxquels sont confrontés les migrants qui entreprennent des voyages périlleux ».

« Beaucoup trop de migrants, tout au long de ces voyages, sont victimes d’exploitation, de violence et d’abus, ce qui souligne la nécessité de donner la priorité aux droits fondamentaux et de protéger ceux qui sont en danger », a-t-elle ajouté.

Tout en reconnaissant les efforts des autorités libyennes dans l’enquête sur ces décès, l’OIM les exhorte, ainsi que les agences partenaires des Nations Unies, à assurer la récupération, l’identification et le transfert des dépouilles des migrants décédés dans la dignité, sans oublier le soutien à apporter aux familles.

L’ONG rappelle qu’en mars dernier, les corps de 65 migrants ont été découverts dans un charnier dans le sud-ouest du pays.

Selon le projet de l’OIM intitulé « Migrants disparus », sur les 965 décès et disparitions enregistrés en Libye en 2024, plus de 22 % se sont produits sur les routes terrestres. L’organisation onusienne exhorte tous les gouvernements et les autorités le long de la route à renforcer la collaboration régionale pour sauver et protéger les migrants, quel que soit leur statut, à toutes les étapes de leur voyage.