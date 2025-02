Le Centre international de l’Union africaine pour l’éducation des filles et des femmes en Afrique (UA/CIEFFA), organise, ce mardi 11 février, le 9e Dialogue de haut niveau (DHN) sur l’égalité des sexes dans l’éducation, au siège de la Commission de l’Union africaine à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Le thème retenu pour cet événement est « Investir dans les systèmes d’éducation des filles comme forme de réparation, de justice et de développement durable pour les communautés africaines ».

D’après un communiqué officiel, la rencontre, qui se tiendra en marge de la 38e session ordinaire du Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA), interrogera la situation de l’éducation des filles en Afrique et soulignera notamment la nécessité d’investir dans l’éducation des filles comme forme de justice et outil de développement, conformément au thème de l’année 2025 de l’UA.

La réunion abordera les défis persistants dans la réalisation de l’égalité des sexes dans l’éducation, qui reste un problème crucial dans de nombreux États membres de l’Union.

Le Dialogue offrira également une plateforme aux décideurs politiques, aux experts et aux militants pour échanger des idées, partager les meilleures pratiques réussies et élaborer des stratégies concrètes pour relever ces défis.

Sont attendus à ce Dialogue sont les ministres de l’Éducation et du Genre des États membres de l’UA, les représentants des Communautés économiques régionales (CER), les représentants de l’UNESCO, de l’UNICEF, de l’Initiative des Nations Unies pour l’éducation des filles (UNGEI), d’ONU FEMMES et d’autres partenaires au développement.

Des hauts fonctionnaires, des experts en éducation et en égalité des sexes, des partenaires au développement, des chefs religieux et traditionnels, des organisations philanthropiques, des organisations de la société civile, des jeunes et des défenseurs de l’éducation des filles et des femmes, devraient également être de la partie.

L’UA/CIEFFA est un bureau spécialisé du Département de l’éducation, de la science, de la technologie et de l’innovation de l’UA (ESTI). Ledit Département organise le 9e Dialogue de haut niveau par l’intermédiaire de l’AU/CIEFFA, en collaboration avec le Tchad et le Sénégal.