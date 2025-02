Le PAM (Programme alimentaire mondial) s’est félicité ce 10 février 2025 du versement par l’UE (Union Européenne) de «4,13 millions de dollars en soutien à un projet conjoint pour protéger les communautés vulnérables de la Grande Corne de l’Afrique des impacts dévastateurs des extrêmes climatiques, des conflits et des déplacements de populations».

«Les extrêmes climatiques de plus en plus fréquents et intenses, tels que les sécheresses et les inondations, sont des facteurs aggravants existants de la faim tout comme les conflits, les déplacements de population et l’instabilité économique», a détaillé Rukia Yacoub (Directrice régionale adjointe du PAM pour l’Afrique de l’Est).

Le PAM a fait remarquer que ce «projet aidera 450.000 personnes vulnérables en Ethiopie et en Somalie pendant deux ans en réduisant les impacts des chocs anticipés avant qu’ils ne se transforment en crises». Le même projet est présenté par l’ONU comme source de renforcement des capacités des Agences météorologiques des pays concernés pour mieux répondre à divers chocs climatiques.

Dans le cadre de ce projet à vocation régionale, le PAM reçoit l’appui institutionnel de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), la FICR (Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), le l’IGAD (Centre de prévision et d’application climatiques de l’Autorité intergouvernementale pour le développement) et de DANIDA (Conseil danois pour les réfugiés). La Grande Corne de l’Afrique est victime ces cinq dernières années de différents maux climatiques touchant de larges pans de ses populations.