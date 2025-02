Le Secrétaire général du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Hussein Al-Cheikh a exprimé, lundi, ses remerciements au Roi du Maroc, Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, pour les efforts constants que le Souverain ne cesse de déployer en vue de résoudre la crise des fonds palestiniens gelés par Israël.

«Nous adressons nos remerciements et notre profonde reconnaissance à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le protège, et aux piliers du gouvernement marocain frère, pour leurs efforts continus visant à résoudre la crise des fonds palestiniens retenus par Israël».

«Nous apprécions cet effort fraternel continu et permanent visant à soutenir la détermination et la persévérance de notre peuple sur sa terre natale», a souligné le Secrétaire général du Comité exécutif de l’OLP qui a saisi la même occasion pour louer les efforts fraternels continus et inlassables déployés par le Maroc en vue de soutenir la résilience du peuple palestinien sur ses terres.

Par ailleurs, le gouverneur d’Al-Qods, Adnan Ghait s’est félicité du partenariat stratégique entre la Ville Sainte et l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, un partenariat qui contribue, a-t-il dit, à l’amélioration de la situation sociale des Palestiniens dans divers domaines notamment ceux de la santé, l’éducation, l’emploi et l’agriculture, exprimant le vœu de voir ce partenariat se développer davantage et s’élargir.

Lors de ses entretiens mardi à Rabat, avec le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, le gouverneur d’Al-Qods a salué les efforts déployés par le Royaume du Maroc sous le leadership du Roi Mohammed VI, Président du comité Al-Qods, pour la défense de la question palestinienne, rappelant dans ce sens les aides sociales fournies par l’Agence au profit de la population palestinienne.

Pour sa part, Cherkaoui a indiqué que le programme de ce partenariat entre l’Agence et le gouvernorat de la ville sainte, porte notamment sur le financement de micro-projets générateurs de revenus pour 60 familles nécessiteuses et de la campagne annuelle de récolte des olives au profit de 1.800 agriculteurs, répartis sur 28 villages, en mettant à leur disposition les équipements nécessaires et durant le mois sacré de Ramadan, une part importante de l’aide sociale prévue dans ce programme, est accordée à des familles ciblées dans divers villages de la Ville Sainte, notamment dans les orphelinats et les maisons dédiées aux personnes âgées.

Cherkaoui a saisi, cette occasion, pour réitérer l’engagement constant de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, conformément aux hautes directives royales, au service d’Al-Qods et de sa population.