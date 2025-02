Porto-Novo et Riyad ont signé, mercredi 12 février, un Mémorandum d’entente, en marge des travaux de la 13ème Conférence des Ministres de la Culture du Monde Islamique, qui se tient les 12 et 13 février 2025, à Djeddah en Arabie Saoudite.

D’après un communiqué du gouvernement béninois, cet accord vise essentiellement à promouvoir la coopération et les échanges culturels, y compris ceux liés, entre autres, aux domaines du patrimoine, des musées, des films, du cinéma et des arts de la scène, de la mode, de la musique, des arts culinaires, des arts visuels.

L’Etat béninois dit vouloir faire de la culture un levier essentiel de développement socioéconomique, et entreprend, dans ce cadre, de promouvoir sa coopération culturelle avec les institutions internationales.

« Outre sa coopération avec l’UNESCO qui lui a valu sa présence sur les Listes des Conventions 1972 et 2003 de l’Institution, et la mise en œuvre du Programme Route des personnes mises en esclavage et du Projet d’intégration du patrimoine culturel immatériel dans le système éducatif (PCI-ED) pour sa sauvegarde et l’amélioration des résultats en milieu scolaire, le Bénin est également un membre actif de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI) avec l’ICESCO », affirme le communiqué.

Avec le Comité du patrimoine dans le monde islamique, le Bénin ambitionne de concevoir un projet autour de la grande mosquée de Porto-Novo.

Pour parvenir à mettre en œuvre ses projets, le Bénin entreprend des réformes ambitieuses et des investissements massifs visant à valoriser son patrimoine, renforcer la coopération culturelle et dynamiser ses industries créatives, à s’en tenir au discours du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts du Bénin, Jean-Michel Abimbola, prononcé à la Conférence des Ministres de la Culture du Monde Islamique.