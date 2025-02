Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a démarré, jeudi 13 février, les séances d’évaluation des contrats d’objectifs des ministres pour l’année 2024, informe la Primature sur sa page Facebook.

Les ministres qui se sont prêtés à l’exercice le premier jour d’évaluation ont obtenu des taux satisfaisants. Le ministère de la Justice et des Droits humains a réalisé une performance de 99,03%, tandis que le ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques a rempli son contrat d’objectifs à 93,34%, et le ministère de la Sécurité à 92%.

L’action du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale été jugée satisfaisante avec un taux de réalisation de 91,24 %, et 90,7% pour le ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur.

Un taux de réalisation de 88% a été atteint pour le ministère de l’Economie et des Finances ; 84,60% pour le ministère des Infrastructures et du désenclavement et 84,33% pour le ministère de l’Administration territoriale et de la mobilité.

La Primature se félicite pour cet « exercice de redevabilité et de reddition des comptes des premiers responsables des départements ministériels ».