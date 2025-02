L’Institut national de la statistique (INS) en Tunisie a révélé, samedi 15 février, que l’économie nationale a enregistré une croissance de 1,4 % durant l’année 2024.

«Les estimations issues des comptes nationaux trimestriels montrent que le Produit Intérieur Brut (PIB) en volume corrigé des variations saisonnières, a enregistré une croissance au taux de 2,4 % sur un an au cours du quatrième trimestre de l’année 2024», explique un communiqué de l’INS publié sur son site.

Le document ajoute qu’«en glissement trimestriel, c’est-à-dire par rapport au troisième trimestre de l’année 2024, le PIB en volume aura progressé de 0,9 %», avant de conclure que «sur cette base, l’économie tunisienne a enregistré une croissance de 1,4% au cours de l’année 2024».

Dans les détails, d’après l’INS, l’agriculture serait le « principal moteur de croissance, avec une valeur ajoutée en hausse de 12,1 % au cours du quatrième trimestre 2024, sur la base d’un glissement annuel». La contribution du secteur agricole est estimée à 0,97% au taux de croissance de 2,4 % enregistré au cours du dernier trimestre, précise la même source.

Les résultats du quatrième trimestre 2024 affichent également une augmentation de la valeur ajoutée du secteur des industries manufacturières de 1,5%, des secteurs des industries agricoles et alimentaires de 2,1%, des industries chimiques de 8,1% et des industries mécaniques et électriques de 2,5%.

Par contre, d’autres secteurs ont enregistré des baisses. Il s’agit des secteurs de l’énergie, des mines, de la production et distribution d’eau, de l’assainissement et de la gestion des déchets, dont la valeur ajoutée a reculé de 7,9 % au cours du quatrième trimestre de 2024, par rapport à la même période de 2023, ou encore de 0,9 % pour le secteur industriel.