La Commission de l’Union Africaine) a été renouvelée durant le premier jour du 38è Sommet de l’organisation qui vient de se tenir en deux jours, à Addis Abeba en Ethiopie. L’organisation panafricaine a au élu son nouveau président pour un mandat d’un an.

Mahmoud Ali Youssouf (59 ans), chef de la diplomatie djiboutienne durant 20 ans, sera présidera la Commission de l’UA durant les 4 prochaines années. Il chapeaute une Commission renouvelée de huit membres.

Mahmoud Ali Youssouf l’a emporté durant son élection, sur ses deux adversaires, le vétéran de l’opposition kenyane, Raila Odinga (80 ans) qui faisait figure de favori, et Richard Randriamandrato de Madagascar. Le poste était réservé à un représentant de l’Afrique de l’Est selon la règle de rotation en vigueur dans la règlementation de l’instance panafricaine.

Le diplomate djiboutien s’est engagé à renforcer le Conseil Paix et Sécurité de l’UA, à rendre opérationnelle la CARIC (Force africaine en attente), et à garantir un financement stable de l’UA, ou encore à dynamiser le commerce intra-africain et promouvoir la libre circulation des biens et des personnes sur le continent.

A la faveur de la tenue de ce 38è Sommet de l’UA, le Président angolais João Lourenço, très impliqué depuis plusieurs années dans plusieurs médiations en Afrique, assure depuis ce samedi 15 février la présidence tournante de l’organisation pour 12 mois. Il succède au Chef de l’Etat mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.