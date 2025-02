Le Président tchadien, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, a reçu, mardi à N’Djamena, une délégation égyptienne, conduite par le vice-Premier ministre et ministre égyptien de l’Industrie et des Transports, Kamel El-Wazir.

Le projet routier qui devra relier l’Égypte au Tchad en passant par la Libye, a figuré parmi les sujets débattus par les deux parties, indique un communiqué de la présidence tchadienne, précisant que Kamel El-Wazir a dévoilé à Mahamat le plan égyptien pour l’exécution dudit projet.

La délégation égyptienne s’est rendue au Tchad pour assister au Forum International de Développement des Infrastructures du Tchad qui se tient du 18 au 20 février dans la capitale tchadienne. C’est en marge de ce Forum qu’elle a été reçue en audience par le Chef d’Etat tchadien, une audience qui a permis à la délégation égyptienne, selon la présidence tchadienne, de «vendre le potentiel égyptien et échanger (…) sur les relations de coopération qui unissent le Tchad et la République Arabe d’Égypte».

Le Caire a réaffirmé sa disponibilité d’aider le Tchad à renforcer ses infrastructures de transport, d’énergie et de télécommunications, faisant valoir que quelques 23 entreprises égyptiennes, intervenant dans plusieurs secteurs, prennent part au Forum qui se tient sous le thème : «Investir positivement sur les infrastructures pour désenclaver le Tchad : défis et opportunités» avec la participation d’un bon nombre d’investisseurs, d’institutions financières et d’experts tchadiens et étrangers.

Pour rappel, l’Egypte, le Tchad et la Libye avaient mis en place leur projet routier le 11 décembre dernier, en signant un protocole d’accord qui devrait renforcer non seulement les relations tripartites, mais aussi la circulation des personnes et des biens entre les trois pays.