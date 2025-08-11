Le président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno, a salué ce dimanche 10 août, le dévouement des Forces de Défense dans leur engagement à veiller à la sécurité de la population et l’intégrité du territoire national.

Dans un message adressé à la Nation à l’occasion de la Commémoration des 65 ans de l’indépendance, le chef de l’Etat tchadien a souligné que la paix, la sécurité et l’intégrité sont indispensables pour qu’un pays prétende réaliser ses réformes engagées dans le cadre du développement socio-économique et politique national.

Aussi, la sécurité du Tchad serait un défi important à relever, compte tenu du contexte régional marqué par une situation de guerre dans le voisinage immédiat, a indique le président Deby.

« Assurer la sécurité aux frontières et à l’intérieur d’un vaste pays comme le nôtre, entouré des pays en situation de guerre, situé dans une région politiquement instable et exposé aux menaces de tout genre est un défi constant et complexe », a admis le président tchadien.

« C’est pourquoi, nous demeurons engagés plus que jamais et au plus haut niveau, à préserver les acquis à cet égard, à réformer les corps du domaine et à investir pour mieux équiper, mieux former et mieux valoriser l’engagement de nos Forces», a-t-il poursuivi.

Il a aussi assuré que « la paix que nous chérissons pour le Tchad, nous la souhaitons également pour les pays frères et amis en situation de guerre », rappelant les efforts fournis par son pays pour la paix dans le voisinage immédiat, ayant donné des fruits avec la signature de l’Accord de paix intervenue en avril dernier en Centrafrique.

Concernant la crise soudanaise, Mahamat Idriss Deby Itno a réitéré son appel aux belligérants, les invitant à sceller un accord de cessez-le-feu et entament un dialogue pour trouver « une issue à cette guerre fratricide qui n’a que trop durer».

Considérant le Tchad comme « un pionnier de la lutte antiterroriste dans la région», Mahamat a souligné que son pays n’a ménagé aucun effort pour contenir la menace de Boko Haram et contribuer à la stabilité régionale. « Nous comprenons et soutenons le combat existentiel que mènent nos frères et sœurs des pays du Sahel contre le terrorisme », a-t-il conclu.