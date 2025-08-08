Le Sénégal et la Turquie ont signé, jeudi 07 août à Ankara, quatre accords dans les domaines de la défense, de l’enseignement supérieur et de la culture, en présence du président turc, Recep Tayyip Erdogan, et du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko qui effectue du 6 au 10 août, une visite officielle en Turquie à la tête d’une forte délégation de son pays.

Les accords ont été signés au palais présidentiel, à l’issue d’un entretien en tête-à-tête entre Erdogan et Sonko et d’une rencontre élargie aux délégations des deux pays.

Selon des informations rapportées par l’Agence de presse turque Anadolu, le ministre turc de la Défense, Yasar Guler et le ministre des Forces armées sénégalaises, le général Birame Diop ont signé l’« Accord de coopération financière militaire entre le gouvernement de la République de Türkiye et le gouvernement de la République du Sénégal » ainsi que le « Protocole de modification n° 1 du Protocole d’application de l’aide financière du 28 janvier 2020 » décidée par les gouvernements des deux pays.

Pour leur part, le ministre turc du Commerce, Omer Bolat, et la ministre sénégalaise de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, ont paraphé l’« Accord de coproduction et de coopération dans les domaines du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia » entre les deux pays.

Enfin, le « Protocole d’application pour les années 2025-2028 du Mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur » entre le Conseil turc de l’enseignement supérieur et le ministère sénégalais de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, a été signé par le président du Conseil de l’enseignement supérieur, Erol Ozvar, et la ministre Yassine Fall.

Le Premier ministre sénégalais s’est aussi rendu, dans la même journée, au mausolée de Mustafa Kemal Atatürk, Père de la nation turque. Il a salué, selon Dakar, la mémoire d’un symbole de liberté et de progrès pour les peuples sénégalais et turc, après avoir déposé une gerbe de fleurs au pied du monument.

Dans une déclaration faite sur son compte X, Sonko déclare avoir réaffirmé à Ankara, au nom du Chef de l’Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, l’engagement du Sénégal à accorder une place privilégiée aux partenaires turcs dans la mise en œuvre de l’Agenda «Sénégal 2050».