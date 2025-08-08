La Banque africaine de développement (BAD) a été choisie pour prendre la place de chef de file mandaté pour mobiliser une enveloppe de 7,8 milliards de dollars, destinée au financement des travaux de construction de l’aéroport international de Bishoftu, en Éthiopie, qui une fois achevé, deviendrait le plus grand aéroport d’Afrique, a annoncé la BAD dans un communiqué.

La cérémonie de signature de l’acte désignant la banque panafricaine comme arrangeur principal pour la mobilisation des fonds, aura lieu le 11 août à Addis-Abeba, sous la présidence du Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed et du PDG du Groupe de la BAD, Akinwumi Adesina.

Selon le communiqué, sa désignation de la BAD reflète son rôle catalyseur dans la promotion des infrastructures stratégiques en Afrique et son leadership éprouvé dans la structuration de transactions complexes. La Banque africaine dit apporter une capacité unique à aligner les financements des secteurs public et privé pour soutenir les priorités de développement du continent.

Situé à Abusera, à 40 kilomètres au Sud d’Addis-Abeba, l’aéroport international de Bishoftu aura une capacité initiale de 60 millions de passagers par an, qui passera à 110 millions de passagers à pleine capacité, précise-t-on, sachant qu’actuellement, les aéroports les plus fréquentés d’Afrique accueillent entre 18 et 29 millions de passagers par an.

La construction de la première tranche de l’aéroport débutera fin 2025. Une fois opérationnel, cet aéroport deviendra, selon le communiqué, l’un des principaux hubs aériens d’Afrique pour le trafic aérien international, régional et de cargos, complétant ainsi l’actuel aéroport international de Bole à Addis-Abeba, qui se concentrera désormais sur les opérations domestiques.

De son côté, Ethiopian Airlines Group, la compagnie aérienne la plus importante et la plus prospère d’Afrique, cité dans le communiqué, considère le nouvel aéroport comme la pierre angulaire de sa stratégie de croissance « Vision 2035 », étant donné que ce projet met l’accent sur l’expansion du réseau, le développement des infrastructures et l’investissement dans le capital humain afin de renforcer la compétitivité mondiale.

Ce projet s’inscrit également dans le cadre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et du marché unique africain du transport aérien, qui visent tous deux à renforcer l’intégration et la connectivité continentales, conclut le texte.