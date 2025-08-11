La République démocratique du Congo (RDC) et l’Argentine comptent tenir d’ici un mois à Buenos Aires, un forum économique bilatéral qui réunira des opérateurs privés et des acteurs publics des deux pays.

L’annonce a été faite, vendredi 8 août dans la capitale de l’Argentine, à l’issue d’une mission diplomatique effectuée en Argentine par la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Vagner et son collègue du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya.

La mission, inscrite dans le cadre du réchauffement des relations entre les deux pays, a permis la tenue d’une réunion de haut-niveau entre la délégation congolaise et le ministre argentin des relations extérieures, du Commerce international et du Culte, Gerardo Wertheim, en présence de plusieurs experts.

Ces discussions se sont focalisées sur le renforcement des relations bilatérales, la signature des accords commerciaux dans le cadre de la Zone Libre Échange Sud-Américaine (MERCOSUR), l’équivalent de la Zone de Libre Échange Continentale Africaine (ZLECAF), selon un communiqué du ministère congolais du Commerce extérieur.

Les réformes fiscales avec la suppression des taxes dites toxiques pour attirer les investissements, la mobilisation des investisseurs argentins pour investir en RDC, ainsi que le partage d’expériences dans le domaine des technologies agricoles et de la digitalisation, ont également fait l’objet d’échanges. Les préparatifs sont en cours pour la tenue du forum économique bilatéral en septembre prochain à Buenos Aires.