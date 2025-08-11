Le premier ministre de la Guinée, Amadou Oury Bah a présidé, samedi 9 août à Conakry, la cérémonie de lancement officiel de l’application “MA CONSTITUTION.INFO”, un outil numérique innovant conçu pour faciliter l’accès au projet de nouvelle Constitution, a annoncé le gouvernement guinéen dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

Cette plateforme est le fruit d’une collaboration entre le Secrétariat Général du gouvernement, le ministère des Postes, Télécommunications et de l’Economie Numérique et le ministère de l’Enseignement Supérieur, Recherche Scientifique et Innovation.

Elle est accessible sur Smartphone, ordinateur ou tablette, et donne la possibilité aux citoyens de poser directement des questions relatives au projet de la nouvelle Constitution.

Il s’agit d’une « application interactive » visant à rendre « le projet de Constitution accessible à tous, y compris aux citoyens ne maîtrisant pas le français, grâce à une interface multilingue et des fonctionnalités adaptées », indique le communiqué.

Le chef du gouvernement s’est félicité de cette démarche qu’il a considérée comme « une rupture positive dans la diffusion juridique, un pas décisif pour que chaque Guinéen puisse comprendre, s’approprier et voter en connaissance de cause».

Le lancement de “MA CONSTITUTION.INFO” entre dans le cadre de la campagne de vulgarisation du projet de nouvelle loi que le gouvernement a entamée il y a déjà quelques semaines, sachant que, selon un décret présidentiel du 4 août dernier, le corps électoral est convoqué le 21 septembre 2025 pour le référendum sur le projet de nouvelle Constitution.