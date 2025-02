Le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye procédera ce vendredi 21 février à Koungheul, au lancement du Projet de Mobilisation des Ressources en Eau du Bassin versant du Nianijia Bolong (PROMOREN), a-t-on appris à Dakar.

Evoquant la question de l’accès à l’eau potable des populations lors de la réunion du Conseil des ministres hier mercredi, le chef de l’Etat sénégalais a fait plusieurs recommandations dont le déploiement d’un schéma hydraulique national qui intègrera, à terme, tous les systèmes d’approvisionnement en eau en zone urbaine, périurbaine et rurale ; le renforcement de l’entretien et le renouvellement des forages et infrastructures hydrauliques ou encore la transparence dans la tarification des services.

Dans la dynamique d’aménagement et de réalisation des «autoroutes de l’eau», Diomaye Faye a demandé au gouvernement d’anticiper la réflexion sur le modèle économique du secteur couvrant le volet assainissement (eaux usées et eaux pluviales) et la montée en puissance des projets «d’unités de dessalement».

Le Président a, par ailleurs, invité le gouvernement, de prendre d’urgence, les mesures nécessaires pour renforcer la prévention et la lutte contre les inondations et de finaliser le projet de loi portant Code de l’eau.

Le PROMOREN, porté par le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement et mis en œuvre par l’Office Des Lacs Et Cours D’eau (OLAC), ambitionne de garantir une gestion durable de l’eau et de renforcer la souveraineté alimentaire du Sénégal.

Dans les détails, ce projet qui est en phase avec la Vision Sénégal 2050, notamment en matière de souveraineté alimentaire, vise, selon les autorités sénégalaises, à mobiliser 46,6 millions de m³ d’eau par an, protéger les terres agricoles contre l’intrusion saline, irriguer 12.000 hectares, et créer 30.000 emplois ; sachant que les travaux à réaliser concernent la construction de barrages anti-sel, le dragage et le surcreusement du cours d’eau, la construction et la réhabilitation d’ouvrages hydrauliques et de franchissement, la réalisation de digues et la restauration des écosystèmes.