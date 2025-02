Le Tchad organise ce mardi un scrutin au suffrage indirect pour l’élection des premiers Sénateurs de l’histoire politique du pays, avec la mise en place d’un parlement bicaméral.

Ces premières élections sénatoriales se tiennent au terme de 21 jours de campagne des 119 candidats en lice. Dans les urnes, les Conseillers municipaux et provinciaux élus lors des dernières élections législatives et locales, sont appelés à élire 46 Sénateurs. Un lot qui sera complété par la nomination de 23 autres personnalités par le Président Mahamat Idriss Deby Itno, selon les dispositions de l’actuelle Constitution.

Comme lors des dernières élections présidentielles, législatives et locales, le Mouvement patriotique du salut (MPS), parti au pouvoir depuis les années 90, part largement favori. Les 119 concurrents sont issus d’une dizaine de formations politiques.

Le principal parti de l’opposition, Les Transformateurs, formation de l’ancien Premier ministre, Succès Masra, est le principal absent dans ces Sénatoriales, après avoir boycotté les dernières législatives et locales en date. Une fois élus, ces Sénateurs auront un mandat de six ans et représenteront les Collectivités autonomes, selon la nouvelle Constitution du pays.