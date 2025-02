Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, s’est félicité, mercredi lors d’un Conseil des ministres, des efforts consentis par l’Etat ayant abouti à la signature, dimanche 23 février dernier à Bissau, d’un accord de paix durable en Casamance (Sus-Ouest).

A cette occasion, le chef de l’Etat a remercié le Président de la Guinée Bissau, Umaro Sissoco Embalo, pour son rôle déterminant de facilitateur, et félicité le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, pour le travail remarquable accompli dans le cadre de la réconciliation, de la paix et de la stabilité en Casamance qui a connu des décennies de conflit.

Il a également réitéré son ouverture et sa disponibilité à œuvrer avec toutes les parties prenantes en vue d’asseoir une paix durable et la relance rapide des activités économiques et sociales en Casamance, indispensables à l’amélioration du bien-être des populations.

Pour rappel, le président sénégalais a mis en place un plan intégré de développement durable de la Casamance baptisé « Plan Diomaye pour la Casamance » (PDC), lequel devrait permettre, « avec la paix retrouvée », de développer cette région du pays, conformément à la vision d’un Sénégal souverain, juste et prospère.

Dans sa communication faite lors du Conseil, le Premier ministre Ousmane a fait le point de la mise en œuvre du PDC comprenant 22 mesures d’accompagnement arrêtées lors du Conseil interministériel tenu en octobre 2024, en faveur des déplacés de retour dans leurs foyers en Casamance.

Il a indiqué que des financements ont été affectés à diverses réalisations, parmi lesquelles la réalisation de puits hydrauliques, l’appui à l’entreprenariat agricole des jeunes, la construction d’habitats, l’assainissement, la construction de salles de classe, la poursuite des activités de déminage et de secours alimentaires.

Alors que le déploiement du PDC se poursuit cette année 2025, le Premier ministre a informé le Conseil qu’il convoquera prochainement une réunion interministérielle pour faire le point sur le niveau de réalisation de ce Plan.

Soulignons que lors du Conseil interministériel d’octobre passé, il avait été annoncé un budget global de 53,6 milliards de Francs CFA pour le PDC, dont une somme de 22,6 milliards de FCFA devait être débloqué pour la fin de l’année 2024, à raison de 9 milliards pour Ziguinchor, 3,8 milliards pour Sédhiou et 9,8 milliards pour Kolda, les trois régions administratives de la Casamance.