Sur Hautes Instructions du Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), un détachement des FAR a pris part à un défilé militaire organisé jeudi 7 août à Bouaké, dans le cadre des festivités marquant le 65ème anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire et ce, suite à une invitation adressée au Royaume du Maroc.

Le détachement relevant de la 1ère Brigade d’Infanterie Parachutiste des Forces Armées Royales a en effet, participé hier jeudi dans la ville de Bouaké située au Centre du pays à 350 km au Nord-ouest d’Abidjan, au défilé militaire, commémorant la fête nationale d’indépendance, aux côtés des Forces Armées Ivoiriennes et de deux détachements des armées française et américaine, indique un communiqué de l’État-Major Général des FAR.

La participation des FAR à ces festivités témoigne de la solidité et de l’excellence des relations distinguées d’amitié et de fraternité qui lient les deux pays particulièrement dans le domaine militaire, ajoute la même source.

Dans le cadre de sa politique de solidarité avec les pays africains, le Royaume du Maroc est constamment engagé à soutenir ses partenaires privilégiés dans le continent, mais il tient aussi à partager leurs joies à l’occasion des événements commémoratifs importants dans les pays frères et amis.