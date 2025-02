Le président sud-africain, Cyril Matamela Ramaphosa a convié ce mercredi 26 février au Cap, les Etats membres du Groupe des 20 (G20) à relever collégialement les défis de l’heure en matière de croissance des économies du Sud.

«L’érosion du multilatéralisme constitue une menace pour la croissance et la stabilité mondiales», a dénoncé sans ambages le Président sud-africain. L’importante rencontre du G20 qui s’achève ce 27 février «doit permettre de dégager un consensus sur les mesures que nous devons prendre collectivement pour construire une économie mondiale plus résiliente, plus durable et plus égalitaire», a-t-il déclaré lors de la première réunion des ministres des Finances et des Gouverneurs des Banques centrales du G20 ces 26 et 27 février au Cap.

De l’avis de la diplomatie sud-africaine, la coopération multilatérale est «le seul espoir pour surmonter des défis sans précédent, notamment une croissance lente et inégale, une augmentation du fardeau de la dette, une pauvreté et des inégalités persistantes, et la menace existentielle du changement climatique».

Sous le thème «Solidarité, égalité et durabilité», l’Afrique du Sud assume depuis le 1er décembre 2024 la présidence tournante du G20, une première pour un Etat d’Afrique.