La Haute Commission zambienne au Botswana projette un renforcement de la coopération énergétique entre les deux pays d’Afrique australe, particulièrement en matière d’interconnexion électrique indique mercredi, un communiqué de la Haute Commission.

«Une ligne de transmission à haute tension entre les deux pays sera établie dans le cadre de cette coopération» afin de faciliter des échanges d’électricité croissants au sein de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), soulignent les deux parties.

Le ministre botswanais des Ressources minérales et de l’Energie, Bogolo Kenewondo et le ministre zambien de l’Energie, Makozo Chikote, ont conjointement souligné ce mercredi 26 février à Gaborone, la capitale du Botswana, «qu’il y a de fortes attentes de la population botswanaise comme zambienne en termes d’autosuffisance énergétique », ajoutant que «cet interconnecteur régional jouera un rôle décisif pour réaliser nos objectifs communs en termes de sécurité énergétique et d’autosuffisance».

«Nous devons agir rapidement pour réaliser les bénéfices de ce projet pour nos pays respectifs et pour l’ensemble de la région», a suggéré le ministre Makozo Chikote.

Cette entente autour de ce projet est intervenue dans le cadre de la «Semaine de l’approvisionnement énergétique durable de la SADC», tenue du 24 au 28 février 2025 à Gaborone.