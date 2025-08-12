La Commission électorale nationale autonome (CENA) du Bénin a rendu public, ce lundi 11 août, le chronogramme pour l’élection présidentielle de 2026, précisant que le premier tour du scrutin se tiendra le 12 avril 2026, précédée par la campagne électorale qui se déroulera du 27 mars au 10 avril et les résultats provisoires seront proclamés le 14 avril.

En cas d’absence de majorité absolue, un second tour aura lieu le 10 mai, et les résultats provisoires devraient être proclamés le 12 mai, ajoute la CENA dans un communiqué.

Le président sortant, Patrice Talon, élu en 2016 et réélu en 2021 a déjà déclaré qu’il ne briguera pas un troisième mandat, par respect à la Constitution qui prévoit un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Son second mandat prendra fin le 23 mai 2026.

Le 4 août dernier, la CENA avait tenu une rencontre avec les partis politiques du pays, dans le cadre des préparatifs de la prochaine présidentielle, une rencontre qui a permis, selon la commission, de présenter les principales étapes du processus électoral, de renforcer le dialogue avec les acteurs politiques et de présenter les éléments de langage pour une meilleure communication autour des élections générales de 2026.