Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, António Guterres a nommé le Rwandais Anthony Ngororano, au poste de Coordonnateur résident des Nations Unies à Madagascar, a annoncé l’ONU dans un communiqué publié ce mardi 4 mars. Cette nomination, approuvée par le gouvernement hôte, est entrée en vigueur le 1er mars 2025.

Ngororano mettra à la disposition de Madagascar ses 20 années d’expérience dans le domaine du développement durable, emmagasinée après avoir occupé des postes de direction au sein du système des Nations Unies, et avant cela, dans le secteur privé.

Plus récemment, il a exercé en tant que Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Kenya et en République islamique de Mauritanie.

Ngororano est titulaire de maîtrises en économie du développement et en relations internationales de l’Université d’East Anglia et de l’Université du Sussex et détient également une maîtrise en économie de l’Université d’Édimbourg.