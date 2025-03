Le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, s’est félicité, mercredi lors d’un Conseil des ministres, de la grande rencontre tripartite tenue le 27 février dernier entre le Gouvernement, les organisations syndicales et le patronat, visant à mettre en place un cadre de dialogue pour la conclusion d’un Pacte de stabilité sociale.

Dans ce cadre, le Chef de l’Etat a demandé au Gouvernement de poursuivre le dialogue serein avec les partenaires sociaux afin d’aboutir à la prise en charge optimale des doléances, dans le cadre global d’un plan d’action gouvernemental consolidé, supervisé par le Premier ministre.

Il a invité le Premier ministre et le Ministre en charge du Travail à définir avec les centrales syndicales et le patronat, un calendrier de négociations visant la signature, le 1er mai 2025, d’un pacte de stabilité sociale durant la période 2025-2029.

Par ailleurs, le président a encouragé de fixer des rendez-vous semestriels d’évaluation pour renforcer le dialogue social tripartite, qui doit être basé sur la confiance, la vérité, le pragmatisme et la sauvegarde permanente des intérêts de la Nation.

Il s’agira aussi, pour le Gouvernement, de veiller, dans le respect des lois et règlements, à la prise en charge, selon un calendrier déterminé, des doléances syndicales et patronales qui n’ont pas d’impact sur les finances publiques ou qui ont un impact mineur et maitrisé sur celles-ci.