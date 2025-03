Un dialogue ministériel sur le partenariat entre la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et l’Union européenne (UE) aura lieu le 15 mars, à Harare au Zimbabwe, lit-on sur le site de la SADC.

Il est indiqué que les deux parties se concerteront sur les questions d’intérêt mutuel, à savoir la paix et la sécurité, le capital humain et le développement durable, le changement climatique, l’environnement, ainsi que le commerce et l’investissement.

Le dialogue sera co-présidé par l’actuel Président du Conseil des ministres de la SADC et chef de la diplomatie zimbabwéenne, Amon Murwira, et le ministre des Affaires étrangères de Pologne, Radosław Sikorski qui sera présent à la réunion au nom de la Haute Représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne.

La SADC explique que ce dialogue constitue une plateforme dont la mission est de renforcer ses relations avec l’UE. Il permettra de réfléchir aux enjeux mondiaux, continentaux et régionaux et à leur incidence sur les questions de paix et de sécurité touchant la Région et au-delà, ainsi que sur le développement et la coopération.

Il sera aussi question de mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des axes de la coopération entre la SADC et l’UE et des actions du Programme indicatif pluriannuel 2021-2027 pour l’Afrique subsaharienne (MIP SSA).

Les deux organisations entendent aussi saisir cette occasion pour célébrer leur partenariat ainsi que la mise en œuvre réussie de leurs accords de coopération et de financement grâce auxquels les programmes régionaux de la SADC ont pu bénéficier d’un soutien dans divers domaines.

Le dialogue politique entre la SADC et l’UE a démarré à la conférence ministérielle réunissant les deux institutions à Berlin (Allemagne) en septembre 1994, au cours de laquelle les deux parties ont réaffirmé leur détermination à renforcer leurs relations et à établir un dialogue approfondi.