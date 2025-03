Le Président ivoirien, Alassane Ouattara a été l’hôte ce mercredi 5 mars à Abidjan, de son homologue ghanéen, John Dramani Mahama qui était en «visite de travail et d’amitié visant le renforcement des relations excellentes et historiques entre la Côte d’Ivoire et le Ghana».

Les échanges entre les deux Chefs d’Etat ont porté sur des sujets d’intérêt commun tels que «la défense, la sécurité, l’économie du cacao, ainsi que les mines, l’énergie et les grands chantiers de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) dont le corridor Abidjan-Lagos et la monnaie commune, ECO», a rapporté la diplomatie ivoirienne.

Les deux présidents ont convenu de consolider «la mise en œuvre de l’Accord de partenariat stratégique Côte d’Ivoire-Ghana», un instrument privilégié de la coopération entre les deux pays signé en 2017 à Accra.

Lors de la conférence de presse commune qui a suivi leur tête-à-tête, les deux Présidents ont évoqué la «situation socio-politique au Mali, au Burkina Faso et au Niger, en retrait de la CEDEAO depuis janvier 2024».

Les deux dirigeants sont unanimes pour apporter «une assistance à ces pays sahéliens pour leur permettre de faire face à leurs besoins humanitaires et sécuritaires».

Alassane Ouattara a déclaré faire confiance en son homologue ghanéen afin qu’il puisse convaincre ces pays frères du Sahel de rester au sein de la CEDEAO. John Dramani Mahama a promis de traiter cette question de «la meilleure des manières», même s’il a peu de chances de convaincre les dirigeants des trois pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) de faire machine arrière.