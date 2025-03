Les autorités kenyanes ont dévoilé ce mercredi 5 mars, un bilan de la mise en service de la SGR (Standard Gauge Railway, importante voie ferroviaire) reliant la capitale Nairobi et la ville côtière de Mombasa depuis son inauguration en juin 2017.

Le service-passagers de la Standard Gauge Railway du Kenya «a transporté plus de 14,8 millions de passagers depuis son inauguration en juin 2017», ont informé les autorités du Kenya.

Dans les détails, en plus des passagers transportés, le service de fret de la SGR a «transporté plus de 3,018 millions d’équivalents 20 pieds (EVP) et 38,47 millions de tonnes de marchandises jusqu’au 28 février», a spécifié dans la soirée de ce 05 mars l’AfriStar (Africa Star Railway Operation Company), l’entreprise responsable de l’exploitation et de l’entretien de la SGR.

«Nous avons enregistré 2.831 jours d’exploitation sûre de la SGR. Nous continuons à viser plus haut», projette la direction d’AfriStar. Soulignant que ses recettes ont «augmenté de 36% au cours des neuf premiers mois de 2024 malgré une baisse du trafic, selon la KRC (Kenya Railways Corporation, société d’Etat qui supervise le secteur)».

Le SGR a «généré 2,9 milliards de shillings (environ 22,4 millions de dollars) au cours des neuf premiers mois de 2024, contre 16,4 millions de dollars au cours de la même période en 2023», a insisté la KRC.