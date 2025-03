Le nouveau Président ghanéen, John Dramani Mahama est attendu le dimanche 9 mars à Niamey, pour une visite officielle, ont annoncé le jeudi 6 mars, les autorités nigériennes sans donner de plus amples détails sur ce déplacement présidentiel.

La visite du président ghanéen au Niger, intervient quelques jours après sa visite de 24H le 05 mars en Côte d’Ivoire, au cours de laquelle, les Présidents Alassane Ouattara et Dramani Mahama ont relancé l’idée du retour dans le giron de la CEDEAO des trois Etats de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) qui «ont définitivement quitté cette Communauté fin janvier 2025», après une procédure légale de 12 mois.

Le nouveau dirigeant ghanéen a réitéré à plusieurs reprises et dans différentes enceintes ses critiques à l’égard des sanctions communautaires de la CEDEAO qui avaient amené le Mali, le Burkina Faso et le Niger à tourner le dos à cette institution régionale, et d’autre part de la quitter en janvier 2024.

A Abidjan le 05 mars dernier, Alassane Ouattara a exprimé toute sa confiance en son homologue ghanéen «afin qu’il puisse convaincre les pays frères du Sahel de rester au sein de la CEDEAO».

Le Président du Ghana a promis de «traiter cette question de la meilleure des manières» une tâche qui s’annonce ardue face à la ligne rouge tracée par les trois Etats du Sahel depuis janvier 2024 : «plus question de retourner au sein de la CEDEAO» ! John D. Mahama a nommé un émissaire spécial pour les questions du Sahel quelques jours après sa prestation de serment début janvier 2025.

Le Président Bassirou Diomaye Faye demeure le médiateur principal de la CEDEAO auprès des pays de l’AES, et devrait être épaulé dans cette tâche depuis janvier 2024, par le Président togolais Faure E. Gnassingbé. Les deux Chefs d’Etat ne se sont pas encore rencontrés officiellement sur ce sujet depuis un an.